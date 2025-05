Prevolnik Rupel: Zdravje ni strošek, je naložba

Ljubljana, 27. maja - Zdravje ni le osebna vrednota in družbena odgovornost, temveč tudi temelj produktivnosti, inovacij, odpornosti gospodarstva in splošne blaginje. Zdravje zato ni strošek, temveč je naložba, ki prinaša večjo gospodarsko stabilnost in dolgoročno blaginjo, je na današnji strateški konferenci poudarila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.