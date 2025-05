Predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se v prvi obravnavi obeta podpora

Ljubljana, 27. maja - DZ na izredni seji opravlja splošno razpravo o predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V koalicijskih Svoboda, SD in Levica, kjer so predlogu napovedali podporo, so izpostavili pomen dostojne smrti, v opozicijskih SDS in NSi pa menijo, da predlog legalizira usmrtitev. Vsi so poudarili pomen paliativne oskrbe.