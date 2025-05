Na okrogli mizi o umetni inteligenci in avtorskih pravicah pozivi za model licenciranja

Ljubljana, 27. maja - Predstavniki založnikov in avtorjev so na okrogli mizi o umetni inteligenci in avtorski pravici v luči gradnje velikega jezikovnega modela za slovenščino danes pozvali k oblikovanju modela licenciranja. Ta bi avtorjem in založnikom prinesel kompenzacijo za njihov prispevek avtorskih besedil v model, ki je v nastajanju.