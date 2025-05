Slovenija v transplantaciji srca že 16 let med najboljšimi na svetu

Ljubljana, 27. maja - Slovenija je s skoraj 500 transplantacijami srca že 16 let med najboljšimi na svetu. Z ekipo za transplantacije srca in vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sta se danes srečala premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki sta se jim zahvalila za predano delo.