V Konzorciju razstava otroške literature Bologna po Bologni

Ljubljana, 27. maja - V knjigarni Konzorcij so domači knjigarji pripravili tradicionalno prodajno razstavo otroških knjig Bologna po Bologni. Gre za pregled okoli 600 najzanimivejših in tudi nagrajenih knjig 11 držav, ki so bile predstavljene na sejmu v Bologni. Gostili so ilustratorko Majo P. Kastelic, ki je spregovorila o ustvarjalnem procesu in sodelovanju v tujini.