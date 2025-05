Francija z najnižjo inflacijo v zadnjih štirih letih

Pariz, 27. maja - Medletna inflacija v Franciji se je maja nepričakovano znižala. Znašala je 0,7 odstotka, s čimer je dosegla najnižjo raven po februarju 2021, ko so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,6 odstotka. Na majsko znižanje inflacije so glede na prvo oceno statistikov vplivali upočasnitev rasti stroškov storitev in nadaljnji padec cen energije.