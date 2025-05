Evropska komisija z namenom zaščite otrok v preiskavo pornografskih spletnih strani

Bruselj, 27. maja - Evropska komisija je v okviru akta o digitalnih storitvah (DSA) danes uvedla preiskavo večjih pornografskih platform Pornhub, Stripchat, XNXX in XVideos zaradi suma, da otrokom ne preprečujejo dostopa do vsebin. V središču preiskave je odsotnost učinkovitih ukrepov za preverjanje starosti uporabnikov strani, so sporočili iz Bruslja.