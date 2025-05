Cestni promet lani porasel, polovico ga je bilo z dizelskimi avtomobili

Ljubljana, 27. maja - Obseg prometa na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji je lani medletno zrasel za tri odstotke, na drugih javnih cestah pa za dva odstotka. Na cestnem omrežju so domača in tuja motorna vozila lani prevozila 22 milijard voznih kilometrov, pri tem domača 19,8 milijarde, od tega domači dizelski avtomobili več kot polovico.