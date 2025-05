Pogrešajo mladoletnika iz Ljubljane

Ljubljana, 27. maja - Svojci pogrešajo mladoletnega Honarja Khana iz Ljubljane. Visok je okoli 165 centimetrov, ima temnejše skodrane lase in rjave oči. Oblečen je v bel pulover z napisom 1992 in medvedkom, bel spodnji del trenerke, olivnozelen brezrokavnik. Pri sebi ima nahrbtnik in torbo črne barve, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.