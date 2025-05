Na občinskih volitvah v delu Italije uspeh leve sredine

Rim/Genova, 27. maja - Na občinskih volitvah, ki so v nedeljo in ponedeljek potekale v delu Italije, so levosredinske stranke zabeležile uspeh v glavnih mestih štirih pokrajin. V Genovi in Ravenni sta že v prvem krogu zmagala kandidata za župana iz levosredinskega zavezništva Silvia Salis in Alessandro Barattoni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.