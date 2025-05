Pred skupščino močna rast delnic Petrola

Ljubljana, 27. maja - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala zeleno. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil četrtino odstotka, daleč največjo rast pa pred današnjo skupščino beležijo delnice Petrola, okoli 1,5-odstotno. Najbolj prometne so medtem delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Tako s prvimi kot z drugimi so vlagatelji sklenili krepko prek 200.000 evrov prometa.