Han: Slovenija in Hrvaška sta z združenimi močmi lahko evropska zgodba o uspehu

Zagreb, 27. maja - Slovenija in Hrvaška morata združiti moči in tako skupaj okrepiti konkurenčnost, sta se danes na poslovni konferenci v Zagrebu strinjala slovenski in hrvaški minister za gospodarstvo Matjaž Han in Ante Šušnjar. Državi bi se po Hanovem prepričanju morali tudi dogovoriti o interesih in oblikovati skupna stališča glede različnih tem.