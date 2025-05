Objavljen pravilnik o specializacijah izvajalcev zdravstvene in babiške nege

Ljubljana, 27. maja - V uradnem listu je bil konec prejšnjega tedna objavljen nov pravilnik o specializacijah izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Specializacije medicinskih sester in babic predstavljajo ključni korak k zagotavljanju boljše, hitrejše in dostopnejše zdravstvene obravnave, so zapisali na ministrstvu za zdravje.