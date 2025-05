Maribor, 27. maja - Mariborski župan Saša Arsenovič bo danes ob 15. uri v Najstarejši trti (Vojašniška ulica 8) sprejel odbojkarice OTP banke Branik in vaterpoliste AVK Branik Maribor, ki so osvojili državna naslova v sezoni 2024/25, so danes sporočili iz kabineta župana.