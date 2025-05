Odpoklic izdelka dmBio namaz iz indijskih oreščkov z liofiliziranimi malinami, 250 g

Serijska oznaka je 4067796070040, odpoklicani pa so izdelki vključno do roka uporabe 28. 4. 2026.

Podjetje kupce prosi, da izdelka z zgoraj navedenimi roki uporabe ne uživajo in ga neodprtega ali že načetega vrnejo v eno izmed dm prodajaln v Sloveniji, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja dm Slovenija.