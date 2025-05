Začenja se 16. mednarodni festival promocije znanosti

Ljubljana, 30. maja - Začenja 16. mednarodni festival promocije znanosti Znanstival, ki ga organizira Hiša eksperimentov. S festivalom želijo spodbuditi radovednost in ustvarjalnost ter promovirati izobraževanje in znanost. Potekal bo do nedelje in je namenjen obiskovalcem vseh starosti. Na festivalu se bo odvilo okoli 110 znanstvenih šovov, predavanj in delavnic.