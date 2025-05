Vreme: Danes bo pretežno oblačno

Ljubljana, 27. maja - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu severne in deloma zahodne Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva še nekaj jasnine, po nekaterih kotlinah bo lahko kratek čas megleno. Čez dan bo kar nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal šibak jugozahodnik. Pozno popoldne in proti večeru se bo od severa pooblačilo. Nastajati bodo začele plohe in nevihte, ki bodo v noči na četrtek zajele večji del Slovenije. Ob tem bo ponekod zapihal šibak do zmeren veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, v alpskih dolinah in mraziščih okoli 5, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: Do četrtka zjutraj se bo povsod zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo lahko kratek čas megleno. Čez dan bo spet nekaj spremenljive oblačnosti, možna bo tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. V petek bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa sončno in večinoma suho.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in delom Alp je območje visokega zračnega tlaka, severno in vzhodno od Alp pa je več ciklonov z vremenskimi frontami. V višinah k nam od severa doteka nekoliko hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V Alpah in sosednjih pokrajinah Italije bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka burja. V sredo bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo v sosednjih pokrajinah Madžarske in Hrvaške. Popoldne bo hladna fronta dosegla Avstrijo in sever Italije, tako da bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugovzhodu. Ob fronti bo prehodno zapihal veter severnih smeri.

Biovreme: Danes in v sredo zjutraj vreme večini ljudi ne bo povzročalo vremensko pogojenih težav. V sredo čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala.