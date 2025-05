Celje do sobote v znamenju drugih dnevov dizajna

Celje, 27. maja - V Celju se danes začenjajo drugi dnevi dizajna, ki jih je zasnoval Zavod Celeia Celje s partnerji. Dogodek ima letos še bogatejši program, potekal pa bo dan dlje kot lani, in sicer do sobote. V prostoru začasne rabe Glavni trg 8 in na trgu pred njim se bo v petih dneh zvrstilo več kot 20 vsebinsko različnih dogodkov.