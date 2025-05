Oklahoma le še zmago oddaljena od finala NBA

Minneapolis, 27. maja - Košarkarji Oklahoma City Thunder so v Minneapolisu dobili četrto tekmo finala zahodne konference lige NBA in v boju na štiri zmage povedli s 3:1 v zmagah. Minnesoto Timberwolves so ugnali s 128:126. V noči na četrtek bo v Oklahoma Cityju morda že odločilna peta tekma za drugi veliki finale v zgodovini kluba.