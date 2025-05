Delo o razvoju in opremljanju vojske (27. 6.)

Ljubljana, 26. maja - Novica Mihajlović v komentarju Resolucija za volilno zmago mirovnikov piše o tem, da bo vlada ta teden obravnavala resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Omembi besede, ki se začne na nabor- in konča na -ništvo, se politika dosledno izogiba, poudarja avtor.