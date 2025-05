Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 6.)

Ljubljana, 26. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da bo slovaškega ministra za zunanje in evropske zadeve v torek obiskala slovenska kolegica Tanjo Fajon. Poročale so tudi o izjavi predsednice Nataša Pirc Musar o tem, da je ena od napak Evropske unije to, da je prenehala komunicirati z Rusijo.