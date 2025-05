Večer o projektu Dravskih elektrarn Maribor (27. 6.)

Maribor, 26. maja - Srečko Klapš v komentarju Visoki obrati piše o projektu Dravskih elektrarn Maribor in črpalni hidroelektrarni Kozjak (ČHE), ki z 21 kilometrov dolgo traso daljnovoda že desetletja vznemirja prebivalce Dravske doline in Kozjaka. Avtor se sprašuje, zakaj vztrajati pri finančno, ekološko in krajinsko potratnem projektu in zanemarjati alternative.