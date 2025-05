Slovenske ekipe nujne medicinske pomoči na tekmovanju Rallye Rejviz 2025 dosegle visoke uvrstitve

Brno, 26. maja - Slovenske ekipe nujne medicinske pomoči so na mednarodnem strokovnem tekmovanju Rallye Rejviz 2025, ki je potekalo med 21. in 25. majem na Češkem, dosegle visoke rezultate. Letos so Slovenijo zastopale štiri ekipe, med njimi tudi Team ABCDE Slovenija, ki je dosegla prvo mesto v najelitnejši kategoriji Paramedic Freestyle.