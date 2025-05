V Vodicah podpisali pogodbo za pričetek gradnje nove večnamenske športne dvorane

Vodice, 26. maja - Danes so v Vodicah slavnostno podpisali pogodbo za začetek gradnje nove večnamenske športne dvorane, ki bo prispevala k športnemu, rekreativnemu in družbenemu življenju vseh generacij. Služila bo kot šolska telovadnica za vrtec in osnovno šolo, objekt za popoldansko rekreacijsko vadbo in kot prostor za večje slavnostne prireditve ter koncerte.