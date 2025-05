Pregled - svet, 26. 5. (ponedeljek)

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je bila tretjo noč zapored tarča ruskih napadov. Proti državi je bilo izstreljenih 355 dronov. Opozorila pred zračnimi napadi je bilo slišati po vsej državi. Več ruskih regij je bilo medtem ponoči znova tarča ukrajinskih napadov. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba sestrelila 96 dronov.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je ruskega kolega Vladimirja Putina zaradi silovitih ruskih napadov na ukrajinska mesta v nedeljo označil za norega in opozoril, da bo vsak poskus popolnega prevzema Ukrajine vodil v propad Rusije. Trump je bil kritičen tudi do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, češ da s svojimi izjavami ne dela usluge svoji državi. Kremelj je v odzivu izjave povezal s čustvenim odzivom in zatrdil, da Putin le ščiti Rusijo.

BERLIN/MOSKVA - Nemški kancler Friedrich Merz je ob nadaljevanju ruskih napadov na Ukrajino poudaril, da so Nemčija in preostale zahodne zaveznice odpravile omejitve pri dobavah orožja dolgega dosega, zlasti glede dometa. Ukrajina se po njegovih besedah lahko sedaj brani tudi z napadi na vojaške cilje na ruskem ozemlju. Kremelj je odpravo omejitev označil kot nevarno.

BRUSELJ/WASHINGTON - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump sta v nedeljo po telefonu govorila o trgovinski politiki, potem ko je Trump povezavi zagrozil s 50-odstotnimi carinami. Von der Leyen je po pogovoru sporočila, da je EU pripravljena hitro napredovati v trgovinskih pogovorih z ZDA, vendar pa si bo treba za dober dogovor vzeti čas do 9. julija. Trump je zatem na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da bo uvedbo 50-odstotnih carin na uvoz iz EU preložil s 1. junija na 9. julij.

GAZA/WASHINGTON - V izraelskem napadu na šolo, ki so jo uporabljali kot zatočišče za razseljene Palestince, je bilo danes ubitih najmanj 33 ljudi, skupno pa po celi enklavi 52. V Gazo priteka nezadostna količina pomoči. Vodja organizacije, ki naj bi ob podpori ZDA skrbela za razdeljevanje pomoči, je v nedeljo odstopil s položaja in kot razlog navedel nezmožnost dela skladno z načeli nevtralnosti in neodvisnosti.

BERLIN - Nemški kancler Friedrich Merz je neposredno kritiziral ravnanje Izraela v Gazi. Dejal je, da posledic za civiliste v Gazi ni več mogoče upravičiti z bojem proti terorizmu, in izpostavil kršenje mednarodnega humanitarnega prava. Nemčija bo sicer po besedah zunanjega ministra Johanna Wadephula še naprej dobavljala orožje za izraelsko vojsko.

BERLIN - Svetovni gospodarski red, ki ga podpira ameriški dolar in so ga v zadnjih 80 letih vodile ZDA, trenutno razpada, je ocenila predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde. Kot je dejala, se zavzema za močnejši evro, ki bi pomagal pri soočanju z grožnjo, ki jo predstavlja trgovinski spor z ZDA. Po besedah Lagardejeve je približno 20 odstotkov svetovnih deviznih rezerv v evrih, 58 odstotkov pa v dolarjih.

WOLFSBURG - Deželno sodišče v nemškem Braunschweigu je štiri nekdanje menedžerje nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen obsodilo zaradi goljufije v aferi dieselgate. Dva sta prejela zaporno kazen, dva pa pogojno. Vsi so že napovedali pritožbo.

DUNAJ - Sodišče je v pritožbenem postopku bivšega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza oprostilo obtožb lažnega pričanja pred parlamentarnim preiskovalnim odborom. S tem je odpravilo njegovo lansko obsodbo, v skladu s katero je bil obsojen na osem mesecev pogojen zaporne kazni,. Kurz je bil obtožen, da je prikril svoj vpliv pri imenovanju članov nadzornega sveta in uprave državnega holdinga ÖBAG.

BUKAREŠTA - Zmagovalec nedavnih ponovljenih romunskih predsedniških volitev Nicusor Dan je prisegel na položaj predsednika države. Sredinski župan Bukarešte je v drugem krogu ponovljenih volitev z okoli 54 odstotki glasov presenetljivo premagal skrajno desnega evroskeptika Georgea Simiona, siceršnjega favorita.

HAAG - Vodja nizozemske skrajne desnice Geert Wilders je zagrozil, da bo njegova Stranka za svobodo (PVV) zapustila vlado, če "v nekaj tednih" ne bodo izpolnjene njihove zahteve po strožjih ukrepih glede priseljevanja, ki so jih naznanili oktobra lani. Z morebitnim odhodom PVV bi vladajoča koalicija izgubila večino v parlamentu.

CARACAS - Združena socialistična stranka Venezuele (PSUV) venezuelskega predsednika Nicolasa Madura je v nedeljo prepričljivo zmagala na parlamentarnih in guvernerskih volitvah, ki jih je bojkotirala opozicija. PSUV je zmagala na guvernerskih volitvah v 23 od 24 zveznih držav in osvojila 82,7 odstotka glasov na parlamentarnih volitvah.

BANGALORE - Ob južni obali Indije je v nedeljo v Arabskem morju potonila tovorna ladja, ki je prevažala nafto in nevaren tovor. Na območju je prišlo do uhajanja nafte v morje, obenem pa kontejnerje z nevarnimi snovmi odnaša proti obali zvezne države Kerala, kjer ponekod izvajajo evakuacije.

MINNEAPOLIS - V ZDA so v nedeljo obeležili peto obletnico smrti Georgea Floyda, ki ga je v Minneapolisu ubil policist, kar je po ZDA povzročilo velike proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi in širše proteste proti simbolom rasizma v državi. Floyda se je v nedeljo spomnilo nekaj demokratskih politikov in nekaj ljudi v Minneapolisu.