Predlog zakona o individualnih naložbenih računih uspešno prek odbora DZ

Ljubljana, 26. maja - Odbor DZ za finance je danes potrdil predlog zakona o individualnih naložbenih računih, ki po oceni vlade predstavlja dobro podlago za razpršitev prihrankov prebivalstva in okrepitev trga kapitala. Poslanci so sprejeli več dopolnil, ki so jih zaradi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ pripravili v koaliciji.