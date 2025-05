Ob 10. obletnici v Lutkovnem muzeju z novostmi

Ljubljana, 26. maja - Ob 10. obletnici Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu so danes v njihovih prostorih predstavili novosti. V spodnjem delu so med drugim razstavljena nekatera dela dveh izmed najpomembnejših slovenskih lutkovnih ustvarjalk Ajše Pengov in Mare Kralj, v drugem delu muzeja pa ponujajo interaktivnost z lutkami in ogled kultnih uprizoritev.