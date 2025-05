Ptujski svetniki potrdili spremembe odloka o ureditvi cestnega prometa

Ptuj, 26. maja - Ptujski mestni svetniki so na današnji vsega nekaj minut trajajoči redni seji med drugim potrdili prenovljeni odlok o ureditvi cestnega prometa. Z njim so natančneje opredelili in na več vrst razdelili parkirne dovolilnice za stanovalce in druge na območjih, namenjenih pešcem. Določili so jasne pogoje uporabe, lokacije in obveznosti.