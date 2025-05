Festival Lezbična četrt letos z naslovom Mreženje

Ljubljana, 27. maja - V galeriji Škuc se bo danes začel 11. festival Lezbična četrt. Organizatorke v društvu Škuc - Lezbična četrt so ga naslovile Mreženje, s tem pa so želele izpostaviti, da so skozi raznolike dogodke povezale umetnost, znanost, tehnologijo in skupnost. Z njimi naslavljajo identitete, izraze in ustvarjalnost oseb s kratico ŽLINTA.