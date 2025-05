Brezplačen javni prevoz za mlade tudi poleti; avtomatsko podaljšanje brezplačnih vozovnic za upokojence

Ljubljana, 26. maja - Ministrstvo za okolje je podaljšalo veljavnost junijskih subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente do 31. avgusta, s čimer bodo lahko mladi poleti javni potniški promet uporabljali brezplačno. Sprejelo pa je tudi sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz za upokojence in druge upravičence.