V Sloveniji premierno priljubljena Bilo je nekoč na Brionih

Ljubljana/Koper, 27. maja - V Sloveniji premierno gostuje beograjska gledališka uspešnica Bilo je nekoč na Brionih, ki velja za eno najbolj priljubljenih predstav v regiji. Avtor besedila in režiser je Kokan Mladenović. Navdih za predstavo je zgodovinsko srečanje Josipa Broza - Tita in Jovanke Broz ter hollywoodskih igralcev Richarda Burtona in Elizabeth Taylor.