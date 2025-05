Ljubljanska borza pridobila dober odstotek

Ljubljana, 26. maja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 1,39 odstotka na 2165,77 točke. Ob tem so se najbolj, za več kot tri odstotke, podražile delnice Cinkarne Celje in NLB. Daleč najbolj zanimive so bile delnice Zavarovalnice Triglav, ki so k skupnemu borznemu prometu 4,8 milijona evrov prispevale 2,6 milijona evrov.