Za kakovostno življenje bolnikov s krvnim rakom pomembna preventiva in zdrav življenjski slog

Ljubljana, 26. maja - Na posvetu Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L so sodelujoči izpostavili, da je preventivno in redno sledenje poznim posledicam zdravljenja krvnih rakov skupaj z zdravim življenjskim slogom zaveznik na poti do dolgega in kakovostnega življenja. Tudi če se počutite zdrave, je treba temu redno slediti, so poudarili.