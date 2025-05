Na osnutek novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prispelo 40 odzivov

Ljubljana, 26. maja - Ministrstvo za zdravje je do konca javne obravnave na osnutek novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prejelo več kot 40 odzivov. Največ pripomb je bilo na 33. člen osnutka zakona, ki ZZZS daje pravico zahtevati povrnitev stroškov zaradi izvajanja tveganih prostočasnih aktivnosti, so na ministrstvu pojasnili za STA.