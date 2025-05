Merz kritiziral ravnanje Izraela v Gazi

Berlin, 26. maja - Nemški kancler Friedrich Merz je danes neposredno kritiziral ravnanje Izraela v Gazi, čeprav je ob tem izpostavil prijateljstvo in partnerstvo med Nemčijo in Izraelom. Dejal je, da posledic za civiliste v Gazi ni več mogoče upravičiti z bojem proti terorizmu, in izpostavil kršenje mednarodnega humanitarnega prava.