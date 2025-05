Ministrica Vrečko s hrvaško kolegico o sodelovanju držav v kulturi

Ljubljana, 26. maja - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je danes na bilateralnem srečanju gostila hrvaško ministrico za kulturo Nino Obuljen Koržinek. V izjavi za medije po srečanju sta se strinjali, da državi, ki ju druži podobna zgodovina in skupne evropske vrednote, na področju kulture dobro sodelujeta, to pa si želita ohraniti in po možnosti še okrepiti.