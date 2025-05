Delničarji Save Re potrdili predlagane dividende in imenovali tri nadzornike

Ljubljana, 26. maja - Delničarji Save Re so na današnji skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da družba letos izplača dividende v višini 2,25 evra bruto na delnico. To je 50 centov oz. 28,6 odstotka več kot lani. Skupščina je ob tem v nadzorni svet s 17. julijem na novo imenovala Mojco Androjna in Natašo Damjanovič ter ponovno Klemna Babnika.