Firence, 26. maja - Dvojčka, brat in sestra, sta v nedeljo blizu Firenc skupaj praznovala 100. rojstni dan. Okroglo obletnico sta na praznovanju proslavila s približno 40 sorodniki in prijatelji ter torto, na kateri so s svečkami izpisali število 200, poročajo tuje tiskovne agencije.