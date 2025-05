Evropska sredstva za sofinanciranje pridobitve dodatne izobrazbe in poklicne kvalifikacije

Ljubljana, 26. maja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt izobraževanja za pridobitev srednješolske in višješolske izobrazbe ter poklicne kvalifikacije. Večino denarja, 6,7 milijona, za projekt vreden 10 milijonov evrov, bo prispeval Evropski socialni sklad plus, so sporočili z ministrstva.