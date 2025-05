Ministrstvo ponovilo razpis za nabavo namenskih reševalnih helikopterjev

Ljubljana, 26. maja - Na ministrstvu za notranje zadeve so ponovno objavili razpis za nakup in dobavo dveh novih namenskih helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, izvedbo usposabljanja ter dvoletno vzdrževanje dobavljenih helikopterjev. Rok za prejem ponudb je 16. junij do 9. ure.