HRW posvaril evropske države pred vračanjem migrantov v BiH

Sarajevo, 26. maja - Mednarodna nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW) je Evropsko unijo in Združeno kraljestvo danes posvarila pred vzpostavitvijo centrov za vračanje migrantov v Bosni in Hercegovini. Opozorili so na sporno ravnanje BiH s pridržanimi migranti in poudarili, da bi z vračanjem dodatnih zavrnjenih prosilcev za azil v BiH še poslabšali razmere.