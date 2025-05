Po kongresu SDS v SD zavračanje možnosti koalicije, v Levici opozorila o strašenju

Ljubljana, 26. maja - Izrečeno na kongresu SDS minuli konec tedna še vedno odmeva na političnem parketu. V SD so na omrežju X danes izjave o mogoči koaliciji s SD označili kot "slab in nedomišljen poizkus provokacije" in jasno zapisali, da s stranko SDS ne bodo sklepali koalicije. V Levici pa v programskih dokumentih SDS vidijo strašenje pred političnimi nasprotniki.