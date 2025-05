V SNG Nova Gorica tokrat o Anhovem in tamkajšnjih ljudeh

Nova Gorica, 26. maja - V Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica bo v sredo na velikem odru zaživela avtorska predstava Žige Divjaka in Katarine Morano Anhovo. Zgodbe o ljudeh, ki se borijo proti kapitalu in za čisto okolje, so se dotaknile že ustvarjalcev predstave, zato upajo, da se bodo tudi obiskovalcev. Predstava je poklon prebivalcem Soške doline.