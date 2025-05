Po oceni ministrstva ureditev strokovnega izpita za socialne gerontologe ustrezna

Ljubljana, 26. maja - Skupina študentov in diplomantov socialne gerontologije opozarja, da jim je odvzeta pravica do opravljanja strokovnega izpita iz socialnega varstva. Ministrstvo odgovarja, da lahko pristopijo k strokovnemu izpitu za strokovne sodelavce, "kar je, glede na zakonska določila za regulacijo poklica strokovni delavec in strokovni sodelavec, ustrezno".