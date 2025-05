V Kranjski Gori za izboljšanje zimske sezone okrepili sodelovanje

Kranjska Gora, 26. maja - Po tem ko so v Kranjski Gori pozimi zabeležili manj nočitev stacionarnih gostov, so se lotili boljšega povezovanja vseh akterjev v destinaciji. Skupaj z žičnicami, s katerimi so v preteklih letih pogrešali boljše sodelovanje, so že za prihodnjo zimsko sezono pripravili ponudbene pakete. Kranjskogorske hotele pa časa tudi investicijski cikel.