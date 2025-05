Kasaški klub Ljutomer obeležuje 150 let

Ljutomer, 26. maja - Kasaški klub Ljutomer danes praznuje 150 let. Ta največji in najstarejši kasaški klub v Sloveniji ter drugi najstarejši v Evropi s približno 300 članov skrbi za več kot 150 konjev. Še posebej ponosni so, da ima tudi pomembno vlogo na področju kulturne dediščine, je za STA povedal predsednik kluba Branko Kristl.