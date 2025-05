Z delnicami Zavarovalnice Triglav dopoldne za skoraj 800.000 evrov prometa

Ljubljana, 26. maja - Ljubljanska borza je teden začela pozitivno. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil več kot odstotek. Največje rasti, prek dvoodstotne, beležijo delnice Cinkarne Celje, Luke Koper in NLB, daleč najbolj prometni pa so vrednostni papirji Zavarovalnice Triglav. Lastnika jih zamenjalo že za skoraj 800.000 evrov.