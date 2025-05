Konservatorji in restavratorji v Brežicah o izzivih stroke

Brežice, 26. maja - V Posavskem muzej Brežice so se danes na 25. mednarodnem strokovnem srečanje zbrali konservatorji in restavratorji, ki preko predavanj in predstavitev spoznavajo različne izzive, s katerimi se srečuje njihova strok. Predstavili bodo tudi zbornik Konservator-restavrator in odprli razstavo strokovnih plakatov, ki bo na ogled do 30. junija.