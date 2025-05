Po velikem požaru v Zagrebu prelaganje odgovornosti med mestom in državo

Zagreb, 26. maja - Kakovost zraka v Zagrebu po velikem sobotnem požaru na območju nedokončane bolnišnice na jugu mesta je normalna, so v nedeljo sporočili iz pristojnega zdravstvenega zavoda. Vzrok požara še ni znan, mesto in država pa zaradi stanja v zapuščenem objektu, ki so ga nekatera podjetja uporabljala kot skladišče, prelagata odgovornost drug na drugega.