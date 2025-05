Kolonialna preteklost Indije skozi 200 slikarskih mojstrovin

New Delhi, 27. maja - V indijski Delhi Art Gallery (DAG) v prestolnici New Delhi je vse do 5. julija na ogled razstava več kot 200 slikarskih del, ki so nekoč ležala na obrobju splošne umetnostne zgodovine. Gre za največjo indijsko razstavo slik hibridnega indoevropskega sloga slikarstva in poudarja bogato raznolikost in spretnost indijskih umetnikov.